Prosegue il programma del festival D'Esperienza dell'Atobius: oggi si va in campagna

per il festival D'Esperienza, organizzato dall'associazione Atobius con l'obiettivo di incentivare il turismo esperienziale e creare in questo modo nuovi flussi di visitatori verso il comune del Parteolla. L'appuntamento è in diretta on line dal sito www.desperienza.com e dalla pagina Facebook del festival che, iniziato domenica 27, proporrà fino a giovedì 31 dicembre ben ventuno attività tra laboratori artigianali, degustazioni, visite guidate, incontri con la tradizione e tantissimi ospiti per scoprire le bellezze di Dolianova e del suo territorio. Lunedì 28 dicembre seconda giornata ricca di appuntamenti,





Non solo: chi si prenoterà gratuitamente ai laboratori compilando l'apposito form (presente nel sito del festival) potrà essere protagonista da casa condividendo la propria esperienza in tempo reale con gli esperti in studio. La giornata di lunedì 28 dicembre si aprirà alle 10 con "Una giornata da contadini" in compagnia di Tonia Deidda dell'agriturismo Baccu Cardu. Sono tante le realtà che nel territorio hanno rivitalizzato la campagna, grazie ad attività che hanno modernizzato pratiche antichissime e aperto le porte ai visitatori.





La campagna oggi è dunque sempre più un’alternativa alla vita frenetica della città, che pure nel caso di Dolianova resta vicinissima. Dolianova è anche ricca di tesori in gran parte sconosciuti. Li faranno apprezzare agli spettatori la guida turistica Alessandro Picciau e l’archeologo Angelo Secci, che condurranno i partecipanti in un tour archeologico che partirà alle 11.





L’artigianato è una delle ricchezze del paese e di tutto il Parteolla. Alle 12 “Scattedus e cadinus” è il laboratorio condotto dall’artigiano Gabriele Canu e che condurrà gli spettatori alla scoperta dei cestini tradizionali sardi. Il programma del pomeriggio si aprirà alle 16 con il laboratorio “Prepariamo il liquore di mirto” a cura di Cosimo Mameli. Tra i soci fondatori dell’azienda Myrsine Liquori nata nel 2004 a Dolianova con l’obiettivo di portare sul mercato i liquori artigianali ottenuti con le ricette tradizionali sarde, Mameli nel suo laboratorio mostrerà tutte le fasi che accompagnano la produzione di un buon mirto tradizionale.





Si parte dalle bacche raccolte nel territorio di Dolianova per arrivare al prodotto finito, il liquore tipico della Sardegna e conosciuto in tutto il mondo. La seconda giornata del festival D’Esperienza si concluderà alle 18 con una degustazione guidata di olii extravergini d’oliva a cura della guida enogastronomica Cristina Mamusa.





Sommelier e degustatrice ufficiale Ais (Associazione italiana Sommelier), membro dell’associazione tutta al femminile “Le Donne del Vino”, esperta di formaggi e futura sommelier dell’olio, dopo un’esperienza lavorativa in Inghilterra e in Francia, Mamusa ha deciso di trasformare la sua passione per il Food & il Wine in un vero e proprio lavoro, dando vita a “Le strade del gusto” e diventando a tutti gli effetti un’imprenditrice.





Oggi si occupa a tempo pieno di turismo esperienziale nel settore enogastronomico. Le sue esperienze turistiche riguardano esclusivamente la cultura del cibo e del vino regionali. Collabora attivamente con il portale Airbnb, con l’ufficio del turismo di Cagliari e con i produttori locali di cibo e vino nell’area di Cagliari, sua principale zona operativa. Nel corso del laboratorio, Cristina Mamusa prenderà in esame l’olio extravergine Sardegna Dop Copar e l’extravergine Tradizione d’Olia.





Il festival “ D’Esperienza- Turismo Esperienziale a Dolianova ” è realizzato dall’associazione Atobius con il sostegno dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna e del Comune di Dolianova, e in collaborazione con Culture Sardinia, le Strade del Gusto e L’Accademia.

