La Sardegna verso l'Unesco: nasce il Comitato Scientifico

Le eccellenze del mondo accademico parte integrante dell’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” per valorizzare e tutelare il patrimonio nuragico sardo. Nasce il Comitato scientifico dell’Associazione, che avrà il compito di studiare e ricercare le leve di crescita possibili a partire dalla ricchezza più grande, i nuraghi, per mettere a fuoco nuove forme di sviluppo sostenibili.





Il tutto in vista del 31 di marzo, quando l'Unesco si esprimerà rispetto alla candidatura della Sardegna.Il progetto ha già il patrocinio dell'Università di Cagliari, del Crs4, DASS e Fondazione Sardegna. Il Comitato scientifico sarà presentato oggi, 10 dicembre 2020 alle ore 10.30 nel corso della conferenza stampa via MEET