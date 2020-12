I viaggi del gusto alla Marina di Cagliari - Si comincia con il Carciofestival

‘Carciofestival’ è un originale contest culinario che, prendendo spunto dai format eno-gastronomici televisivi di maggior successo, si sviluppa a livello di realtà locale dove gli chef della Marina si sfideranno ai fornelli per valorizzare, e presentare ad arte, un’eccellenza agroalimentare regionale: il carciofo spinoso di Villasor.





«Marina di Gusto» sottolinea il presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico, Gianluca Mureddu, «è un evento gastronomico concepito per far conoscere le tante varietà agroalimentari del capoluogo e di altre realtà territoriali dell’isola. Così facendo il quartiere Marina andrà a posizionarsi come punto di riferimento, anche turistico, per chi volesse fare un “viaggio nel gusto”».

Partirà sabato 12 dicembre il primo contest gastronomico ‘Marina di Gusto’: la manifestazione organizzata dal Consorzio Cagliari Centro Storico in sinergia con il Centro Commerciale Naturale di Villasor e la Cooperativa Agricola Ortofrutticola Villasor. ‘Carciofestival’ si svolgerà nel quartiere Marina di Cagliari, e vedrà coinvolti gli storici e i più recenti ristoranti di cucina tradizionale del centro cittadino.