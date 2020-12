Le eccellenze della Sardegna in una conferenza internazionale

In occasione della conferenza vi sarà la presentazione dei risultati raggiunti in Sardegna in tale ambito grazie a una fitta rete di associazioni, formatori ed progettisti che fanno dell’Isola un’eccellenza a livello internazionale. Nella prima giornata l’esperta e dirigente associativa Angelica Perra parlerà di interazione e coordinamento nell’ambito dell’e-learning; Nella seconda il formatore e coach Antonio Martis presenterà gli strumenti digitali e on line per l’educazione non formale.





. La conferenza è realizzata nell’ambito del progetto internazionale di capacity building “Youth Online Learning Opportunity” ideato dall’organizzazione serba NGO Iuventa in collaborazione con l’associazione sarda TDM 2000, a cui prendono parte organizzazioni provenienti da Serbia, Italia, Albania, Kosovo, Spagna, Bulgaria, Estonia, Slovacchia. Per poter assistere ai lavori dell'incontro è necessario compilare il modulo d’iscrizione al seguente link https://bit.ly/3qA9KlX

L’apprendimento on line e le tecnologie digitali per la formazion hanno acquisito un’importanza fondamentale in conseguenza dell'emergenza pandemica ma sono da tempo un ambito in costante espansione. Un ambito del quale un panel di esperti discuterà nel corso della conferenza internazionale dal titolo “E-Learning and Online Tools in Nonformal Education’’ che inizierà oggi e si concluderà mercoledì.