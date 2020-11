Lo straordinario mondo della Sardegna: tra bellezza e degrado - 100 fotografie per raccontare le Due Giare

Da segnalare che si sta per concludere la rassegna A.Banda 2020 che ha visto partecipare 76 fotografi sardi, insieme alle mostre all’aperto ­– visibili fino alla fine dell’anno – di GianMarco Porru ad Albagiara, di Mario Saragato a Curcuris, di Emanuela Meloni a Pompu e di Valentina De Santis a Villa Verde –, a completamento delle iniziative estive per promuovere la fotografia contemporanea in Marmilla. La mostra di Baradili è realizzata da 10 fotografi nelle aree delle dieci diocesi della Sardegna.





I fotografi coinvolti sono: Pierluigi Dessì (area Santa Gilla di Cagliari); Roberta Masala (area Portovesme); Anna Piroddi (area Ogliastra); Gigi Murru (area Pratobello, Nuoro); Simona Sanna (area lago Omodeo); Marianna Ogana (area Porto Torres); Mario Arca (area Tossilo, Campeda); Tiziano Canu (area costa Olbia); Stefano Pia (area Monte Arci); Tiziano Demuro (area Foresta Burgos). Dopo gli allestimenti realizzati nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, nella Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari, nel Museo Diocesano Arborense di Oristano, l’esposizione viene proposta ora nelle vie del centro storico di Baradili.





Il percorso fotografico individuato da Salvatore Ligios si propone di riflettere sulla contraddizione spesso evidente tra bellezza e degrado in Sardegna, quasi un “gioco di contrasti” che rivela quanto sia necessario custodire e difendere la nostra terra, liberandola da scelte e progetti rivelatisi contradditori e controproducenti. Saranno visibili 100 stampe fotografiche a colori e in bianconero, accompagnate dai testi di presentazione scritti dagli stessi autori delle immagini. La mostra è documentata nel catalogo omonimo pubblicato dalla Soter editrice.





Il progetto è realizzato per iniziativa del Coordinamento regionale per il progetto culturale della conferenza Episcopale Sarda in collaborazione con l’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia, il Consorzio Due Giare, il Comune di Baradili e dalla Soter editrice. Per eventuali informazioni: Consorzio Due Giare, tel. 0783 910013 / Comune di Baradili, tel. 0783 95095 Su Palatu Fotografia, cell. 349 2974 462 www.supalatu.it

