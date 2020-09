Sassari: una giornata per onorare i Candelieri

L'installazione è posizionata sull'ex Turritania, per poi essere spostata in altri punti della città, anch'essi legati ai Candelieri. Inoltre, nelle vie del centro, lungo il tradizionale percorso dei Candelieri, curiosi e cittadini possono vedere e ascoltare materiale in realtà aumentata grazie a semplici immagini affisse in punti strategici, sempre attraverso la app Bepart. La sera, alle 21, invece farà tappa a Sassari, in piazza santa Maria, “Feste sospese - Lucigrafie - Il nostro tempo infinito e sospeso. Visioni in video-mapping dei trasporti votivi nelle città della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane”.





Le proiezioni sulla facciata della chiesa di santa Maria di Betlem, sono previste per un numero limitato di spettatori e avverranno nella più stretta osservanza delle norme. Con questo progetto si è voluto dare presenza a queste celebrazioni sospese: dalle pietre antiche delle città, dalle mura stesse dei palazzi storici, grazie a un sorprendente esperimento di video-mapping, emergeranno come memorie collettive, le potenti immagini in movimento di questi straordinari trasporti. L’evento eccezionale sarà trasmesso in streaming e sarà a sua volta filmato: il risultato complessivo confluirà in un’opera filmica sulla presenza in absentia, che interesserà tutte le feste della Rete e verrà in seguito presentato alle comunità e divulgato su vasta scala. Modalità di prenotazione e diretta streaming.





L’ingresso è su prenotazione, tramite la mail cultura@comune.sassari.it . La richiesta dovrà arrivare all'indirizzo entro le 15 di sabato 12 settembre. La prenotazione sarà effettiva e valida solo dopo avvenuta conferma. Nella mail bisogna obbligatoriamente indicare nome, cognome e cellulare di ogni spettatore. Sono obbligatori i dispositivi di protezione individuale (mascherine). L’evento potrà essere seguito via streaming sui siti internet www.turismosassari.it e candelierisassari.it; sulle pagine Facebook Turismo Sassari, I Candelieri – Comune di Sassari, Comune di Sassari - Cultura e sulla pagina dedicata all’evento Il nostro tempo infinito e sospeso.

La giornata organizzata dal Comune di Sassari per il 12 settembre è una importante tappa di questo percorso ed è stata presentata durante una conferenza stampa all'ex Infermeria san Pietro dall'assessora alla Cultura Rosanna Arru, dalla dirigente del settore Cultura Chiara Seazzu, dal presidente dell'associazione della Rete delle Grandi Macchine a Spalla Raimondo Rizzu, da Paola Serrittu per l'associazione Landworks e alla presenza di Antonello Fadda per Character e dell'artista Droufla. In porta sant'Antonio da sabato prenderà vita, grazie alla tecnologia, con una semplice app gratuita per smartphone, il trittico che rappresenta le prime tre opere del progetto “Aumenta i Candelieri”, il nuovo museo urbano a cielo aperto in realtà aumentata, dedicato alla storica festa della Discesa dei Candelieri.