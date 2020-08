Osilo: la corsa dell'anello in edizione Covid

In calendario c'è poi la premiazione dei tre vincitori, decretati da una giuria tecnica, del concorso fotografico dedicato proprio alla storica manifestazione. «L’Amministrazione Comunale ha cercato convintamente sin dall'inizio della legislatura di dare alla Corsa all'Anello l'importanza e la vetrina che merita per salvaguardare una delle tradizioni locali più significative, valorizzandone la bellezza e le peculiarità anche con l'obiettivo di promuovere il nostro antico borgo», dichiara il Sindaco Giovanni Ligios. «Ora questo evento vuole assicurare alla Corsa una continuità alternativa, mirando comunque al centro… del cuore. Quello degli osilesi e di chiunque ama la manifestazione. Lo stesso che dà la forma all'anello in cui i cavalieri infilano lo spadino di legno durante la competizione», spiega l’Assessore al Turismo Patrizia Puggioni. Le emozioni, dunque, non mancheranno.

Quest'anno, in ottemperanza alle misure anti-Covid-19, il 12 agosto cavalli e cavalieri non potranno competere. Con La Corsa all'Anello: al centro… del cuore, però, in via Roma sarà ancora festa. In programma nella strada principale, che per l'occasione diventerà pedonale e vestirà abiti particolari, a partire dalle ore 18.00 c'è una mostra fotografica con singolari immagini riguardanti varie edizioni della giostra equestre e alle ore 21.30 c'è l'attesa presentazione del video Osilo… Una comunità che corre, realizzato per questo Ente con il fine di raccontare il paese, il suo territorio e la sua gente da don Emanuele Piredda, sacerdote nella frazione San Lorenzo e nella frazione Santa Vittoria.