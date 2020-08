Instant Contest: “La Sardegna vista dall'esterno”

Le regole della competizione sono semplici e stringenti. Dopo aver nei giorni scorsi approfondito attraverso workshop e seminari specifici l’utilizzo di taluni strumenti narrativi i concorrenti, divisi per gruppi multinazionali, dovranno produrre nell’arco di tre ore di tempo degli elaborato che racconteranno la Sardegna e la sua identità. Il tutto con un approccio creativo basato sulla commistione di vecchi e nuovi strumenti di comunicazione fra cui i fumetti. A giudicare i lavori una giuria di giornalisti, creativi e animatori giovanili. “La Sardegna vista dall’Esterno” è parte di “Connessioni Europee”, il ciclo di incontri internazionali realizzato dal Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale con il patrocinio di Europe Direct della Regione Sardegna.

Si terrà domani a partire dalle 16, nell’ hostel Marina di Cagliari “La Sardegna vista dall’esterno”, l’instant contest sul tema della narrazione della Sardegna attraverso strumenti creativi e innovativi che impegnerà 40 giovani di vari Paesi d’Europa. Con la rivoluzione digitale e con la nascita dei social media la narrazione del territorio ha acquisito un’importanza fondamentale per via della possibilità di accedere in tempo reale a informazioni e contenuti multimediali su qualsiasi parte del mondo. Il saper raccontare un luogo e la sua storia diventano cosi fondamentali per la sua reputazione e riconoscibilità. Il contest mira a esplorare nuove forme di narrazione della Sardegna basate sulla percezione che dell’Isola hanno persone di altri Paesi, in particolar modo di giovane età.