Riparte “SALUDE & TRIGU"

Il segnale tangibile l’incontro operativo tra il segretario dell’Ente camerale, Pietro Esposito, la responsabile del gruppo di lavoro che ha ripreso il filo del progetto, Antonella Viglietti, e gli organizzatori degli eventi, 47 nel totale, che nei prossimi mesi, tra settembre e dicembre, riaccenderanno i motori. Il lockdown relativo alla pandemia ha consentito la realizzazione soltanto di sei eventi, tra tutti, da qui fino a fine anno invece le manifestazioni confermate saranno 33 e quelle che hanno subito un blocco e che saranno ricalendarizzate sono 21. Per un programma sul quale l’ente camerale ha stanziato quasi 350 mila euro (con 23 domande cofinanziate) lo scorso anno e 850 mila nel 2020 (con 52 domande cofinanziate). Un impegno strategico con una visione di sistema che tesse una trama tra le coste e l’interno tra eventi di cultura e tradizione, enograstronomici e letterari.





Per una proposta variegata e di grande, indiscutibile appeal. Per un sistema che potrà contare su una piattaforma web dedicata di promozione territoriale ancor prima degli eventi ai quali sarà dedicata una sezione per rafforzare al comunicazione e la divulgazione. L’incontro dei giorni scorsi è stato un rilancio per riavviare i motori: a fine mese il prossimo incontro per serrare le fila e ripartire definitivamente verso gli ultimi mesi dell’anno con una strategia comunicativa trasversale targata “SALUDE & TRIGU”. " Il nostro territorio ha perle di grande valore - è uno degli elementi su cui ha tenuto a porre l'accento il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini - ma è necessario che per poter essere valorizzate e apprezzate al meglio siano tenute insieme, come una collana di grande pregio. Che il Covid non ha scalfitto.





Di fatto le nostre manifestazioni ed eventi sono questo, la nostra azione ha come unico scopo quella di farle conoscere per le loro grandi qualità e farle esprimere al meglio per le loro indiscutibili potenzialità. Aldilà dei blocchi pandemici." L’obbiettivo iniziale, che rimane intatto, anzi, rafforzato, è il sostegno deciso al sistema locale che deve individuare tutte le azioni per creare i presupposti di una ripartenza e in questo senso l’ente camerale resta al fianco del territorio. Sostenendolo e incentivandolo. Anche e soprattutto sotto il profilo promozionale non solo all’interno confini nazionali, ma anche all’estero dove “SALUDE & TRIGU”, troverà spazio tra le proposte turistiche, già a partire dal prossimo anno.

Il Programma Quadro promozionale della Camera di Commercio di Sassari, “SALUDE & TRIGU”, è nato per la valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso le manifestazioni di particolare richiamo turistico soprattutto nei periodi di bassa stagione. Per la creazione di un sistema di eventi capaci di promuovere il territorio, tutto, attraverso le eccellenze che è in grado di esprimere. Ma “SALUDE & TRIGU”, in questo momento ha un sapore particolare. Ha il gusto della sfida, della voglia di ripartire. Di esserci di nuovo, oltre il Covid. Più forti della pandemia Attraverso “SALUDE & TRIGU”, che rimane operativo anche in un momento difficile come questo, La Camera di Commercio di Sassari vuole dare un segnale di ripartenza e di sostegno a tutto il sistema economico locale. Che passa per eventi e manifestazioni, che fanno economia, con persone che ci credono.