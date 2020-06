Nuovo progetto di Sardegna Ricerche

È il 10Lab On Air: si parte con un libro in doppia edizione (cartacea e digitale) e un programma televisivo in cinque puntate, entrambi ispirati al format di successo ‘Inventori in famiglia’, l’evento dedicato a grandi e piccoli organizzato ogni anno dal centro. Il nuovo progetto, insieme a un bilancio delle attività dell’ultimo anno del centro, saranno presentati mercoledì 24 giugno, alle 10.00, in una conferenza stampa nella corte esterna della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Alla presentazione interverranno la commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, e i responsabili della società che gestisce il 10Lab, Gianluca Carta e Giacomo Sanna. La conferenza stampa si svolgerà nel totale rispetto delle direttive sul distanziamento sociale.

Il lockdown non ha spento i cervelli e la creatività. Anzi, ha offerto un’occasione per prendere del tempo, riflettere e riprogrammare. Un’occasione che il 10Lab, il primo science centre dell’Isola, targato Sardegna Ricerche, ha colto immediatamente e con lo spirito d’innovazione che lo contraddistingue da sempre. Nasce così il nuovo progetto messo in campo dal team dei giovani comunicatori della scienza con l’obiettivo di entrare sempre di più nelle case dei giovani (e non solo) sardi.