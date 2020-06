Gioca a casa con Olympias! Si parte il 29 Giugno

In attesa di poter nuovamente giocare insieme nelle piazze e nelle strade, nasce la nuova sfida di Olympias.



Giochi tradizionali della Sardegna©® che, con un rovesciamento dei ruoli e degli spazi, si pone l’obiettivo di portare il gioco tradizionale nelle case.







È questo l’invito che il Consorzio Due Giare e l’ACSD Nayeli rivolgono a tutti i bambini, ragazzi, genitori e nonni della Sardegna.



Il concept nasce nel silenzio dell’isolamento sociale, che ha visto Carnevale con Olympias bruscamente interrotto.



Si pone come risposta al bisogno e diritto primario dell’infanzia al gioco, e alle restrizioni delle libertà dei minori nel momento critico di limitazione delle attività.







Obiettivo è utilizzare il gioco tradizionale come strumento pedagogico, ricreativo, creativo e di arricchimento culturale inserendolo in chiave innovativa nelle grande maglie della rete web in linea con il fine primo del progetto Olympias: la salvaguardia del gioco tradizionale, patrimonio immateriale dell’umanità.







Tra il vasto repertorio dei giochi di Olympias, sono stati selezionati 8 giochi da cui far emergere 8 tutorial - postati ogni lunedì, a partire dal 29 giugno, sulle pagine social di Olympias - attraverso i quali apprenderne regole e recuperare materiali, questi ultimi in taluni casi rigorosamente naturali in modo da non far perdere di vista il prezioso legame con la natura, in altri casi sostituiti da materiali facilmente recuperabili in casa, affinché si valorizzi la creatività e il senso del riuso.





Il Concorso è la formula che viene proposta in sostituzione del medagliere delle edizioni di Olympias.



Per partecipare basta inviare un video realizzato mentre si pratica il gioco in casa con genitori o nonni o una video intervista fatta a questi ultimi dove si narrano i giochi della loro infanzia.



Tutti i partecipanti riceveranno il Kit di Olympias e ci sarà una estrazione che decreterà quali partecipanti verranno invitati ad un evento finale che verrà realizzato in sicurezza con l’applicazione delle procedura di distanziamento sociale.





Il progetto Olympias.



Giochi tradizionali della Sardegna©® viene promosso in Marmilla dal 2003. Ha 10 edizioni al suo attivo, oltre 2500 bambini e ragazzi coinvolti, 70 i comuni della Sardegna che hanno intrapreso con il Consorzio Due Giare il percorso di tutela del gioco, 300 gli anziani informatori intervistati nella ricerca. Il progetto, da un format e marchio di Roberta Muscas, creato per la salvaguardia del patrimonio immateriale del gioco tradizionale, ha varcato il mare e vanta un processo di cooperazione internazionale con i Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente: Palestina, Tunisia, Romania, Francia ed Emirati Arabi Uniti.







Dal dicembre 2019 la bandiera di Olympias sventola nei cieli degli Emirati, presso lo Sharjan Institute for Heritage, con il cui governo si sta collaborando per l’esportazione del format transnazionale.



Olympias è organizzato dal Consorzio di Comuni Due Giare.



Si inserisce all’interno del progetto di sviluppo locale del Distretto Culturale Evoluto della Marmilla che individua la cultura come strumento di crescita sociale ed economica.





Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.