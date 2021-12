Alghero: dopo Nule via Mazzini - Nuovo incontro sulle istanze del territorio - Il rischio di decisioni lontane dalle esigenze

Incontro quest'ultimo ricco di diverse sfaccettature che sembrano annunciare nuove strategie politiche probabilmente già in elaborazione. Anche l'incontro di sabato appare utile a chiedere risposte per l'area vasta del Nord Ovest della Sardegna, che si sta proponendo come interlocutore, a cominciare da una discussione sul diritto a una mobilità sostenibile. L'iniziativa è organizzata dalla piattaforma DECIDIM L’ALGUER, si terrà in modalità mista (presenza e zoom). Riportiamo di seguito la nota nella quale viene annunciato l'evento che affronterà il tema della mobilità sostenibile "quale elemento di sviluppo e Modernità per il Nord Ovest della Sardegna". "Siamo ad un bivio - sostiene Decidim l'Alguer-: o adesso o mai più.La grave pandemia che ha assestato un durissimo colpo alle nostre comunità, ci consegna inevitabilmente dei nuovi problemi da affrontare ma anche enormi opportunità capaci di modificare i paradigmi. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è una di queste.





Il rischio forte è che partendo dal Governo, e a cascata su tutte le realtà Istituzionali fino alle nostre Amministrazioni Comunali, non si ascoltino a fondo le istanze dei territori e dei cittadini attivi come noi che hanno deciso liberamente di aderire alla comunità di Decidim L' Alguer, e non agiscano di conseguenza. Per questo abbiamo pensato di invitare, per una tavola rotonda, il Comitato Metrotranvia di Sassari e numerosi politici del territorio per approfondire un argomento indispensabile che impatterà inevitabilmente sul nostro futuro e quello delle future generazioni". La nota conclude con un monito, o un messaggio, a seconda delle interpretazioni: "Non è tempo di deleghe in bianco!". (g.o.)

Sabato 11 dicembre la sede storica del Partito Democratico di via Mazzini ad Alghero, alle ore 17, ospiterà un incontro che si annuncia ricco di novità. Si tratta di un evento pubblico che sarà introdotto dal segretario cittadino del Pd, Mario Salis, e al quale parteciperanno tra gli altri Rosario Musmeci del Comitato Metrotranvia di Sassari, Pietrino Fois, commissario straordinario della Provincia Sassari-Olbia, il sindaco di Alghero Mario Conoci, l'ex presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau, attuale consigliere, il deputato Gavino Manca, la parlamentare di 5Stelle Paola Deiana e l'ex sindaco di Alghero Carlo Sechi. L'incontro segue di qualche giorno un altro evento vissuto a Nule dalle rappresentanze istituzionali, politiche, sindacali della Provincia di Sassari nel corso del quale sono state evidenziate alcune aspettative del Nord Sardegna in relazione agli interventi da effettuare nel territorio con i fondi europei.