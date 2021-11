Politica Ripartono i campanili : basta con le mancette Il "triangolo" sassarese deve essere rappresentato nella Giunta regionale - Lo chiedono Epi e Buona Destra Il Nord dell'Isola schiacciato dal Cagliari centrismo

Sassari, si parla sempre più di un rimpasto all’interno della Giunta Regionale, presieduta dal Presidente Solinas e secondo Tore Piana Coordinatore di EPI Sardegna e Buona Destra, il triangolo Sassari/Alghero e Porto Torres, non può rimanere senza rappresentanza in seno al Governo Regionale. "Stiamo parlando - afferma - di un territorio con oltre 250.000 abitanti, dove vi è la seconda città della Sardegna e dove insistono un aeroporto e un porto di importanza strategica. Non era mai capitato che il territorio Sassarese non fosse rappresentato in Giunta Regionale e oggi tale condizione non può essere trascurata dalla maggioranza politica di centro destra alla guida della Regione. "A poco servono piccoli finanziamenti che possono arrivare. Serve una strategia politica completa , che programmi sia investimenti infrastrutturali sia di dignità e peso politico. Sassari non merita questa umiliazione, le rappresentanze politiche locali e del territorio devono alzare la voce, farsi rispettare e chiedere la giusta rappresentanza. Altrimenti assisteremo a un sempre più marcato declino, dove Sassari, continuerà a perdere il ruolo di città capoluogo del capo del Nord e contare sempre meno, rispetto al Cagliari centrismo attuato in questi ultimi anni."