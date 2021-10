Politica Pruriti pre elettorali Lavori in corso nel centro destra: a Cagliari EPI e "Buona Destra" per una nuova aggregazione Prevista una radiografia sul metà mandato di Solinas

Venerdì 22 Ottobre alle ore 11 in Cagliari , presso la sala riunioni dell’ Hotel CAESAR'S HOTEL in Via Darwin 2, si terrà una conferenza stampa per illustrare il nuovo progetto politico che vedrà nascere l’iniziativa di aggregare anche in Sardegna, movimenti politici moderati e liberali nell'area di centro destra in previsione delle future elezioni Politiche e Regionali Sarde. L’incontro ricade a metà mandato della legislatura regionale a Presidenza Solinas, che aveva visto EPI Sardegna presente con proprie liste nella coalizione di Centro Destra e sarà l'occasione di fare una analisi della gestione politica della Presidenza Solinas. Presenzieranno all'incontro Tore Piana, coordinatore del movimento politico Liberale EPI Sardegna e Filippo Rossi Segretario nazionale del partito politico “Buona Destra”.