Politica Il Carroccio abbandona i lavori Regione: crisi di nervi della Lega dopo la nomina del presidente della Commissione Salute Pais convoca i capigruppo di maggioranza

È Antonio Mundula, Fratelli d'Italia, il nuovo presidente della commissione Salute del Consiglio regionale sardo. L'esponente di Fdi è stato eletto questa mattina -scelta anche la segretaria, la dem Rossella Pinna- ma senza I voti dei commissari della Lega, che hanno abbandonato i lavori del parlamentino, furiosi perché non sarebbero stati coinvolti nella scelta del presidente. Non solo. Il capogruppo del Carroccio, Dario Giagoni, ha chiesto all'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, esponente dei salviniani, di non partecipare alla successiva riunione della commissione di questa mattina, con in programma delle audizioni. Spiega poi alla 'Dire' Giagoni: "Contestiamo il metodo, perché la Lega non è stata coinvolta nella scelta del candidato. Era giusto nominare un presidente e non contestiamo il nome scelto, perché Mundula è una persona indubbiamente preparata. Ma qualcuno in maggioranza dovrebbe ricordarsi che la Lega è stato il motore trainante della coalizione che ha vinto le ultime elezioni regionali. D'ora in poi non parteciperemo più alle riunioni di nessuna commissione, e abbiamo chiesto che venga convocata immediatamente una capigruppo di maggioranza. Ci vuole rispetto nei confronti degli alleati, e in questo momento non c'è". La richiesta di un incontro urgente in maggioranza è stata accolta immediatamente dal presidente dell'assemblea, Michele Pais, che ha convocato i capigruppo per le 13.