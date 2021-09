Lega senza assessore a Cagliari lascia la maggioranza: senso di coalizione nel centro destra

Tack è stato estromesso per fame di potere e per una questione di poltrone, ma l'impegno della Lega non dipende da una poltrona: noi abbiamo a cuore la citta' di Cagliari e continueremo a lavorare per il capoluogo della Sardegna. lo faremo dall'opposizione con il nostro consigliere Andrea Piras e tra la gente, perche' il lavoro della Lega non dipende dal fatto di essere in maggioranza o all'opposizione. Già domenica saremo in piazza con i nostri gazebo per raccogliere firme per la campagna referendaria e ascoltare i cittadini. Ringrazio Carlo Tack per l'ottimo lavoro svolto per la sicurezza di Cagliari, siamo fieri della stesura del nuovo regolamento di Polizia locale e dei rafforzati controlli, in sinergia con le forze dell'ordine, su piazza del Carmine e altri luoghi sensibili del capoluogo.





Per rendere merito al suo impegno e proseguire il lavoro a favore della città, ho nominato Tack coordinatore della Lega per il comune di Cagliari, mentre Piras continuerà a ricoprire il ruolo di coordinatore provinciale." Non c'è niente da interpretare: la lega è all'opposizione. Si sgretola così nella città metropolitana l'alleanza del centro destra e la vicenda potrebbe rappresentare un pericoloso precedente. Le tensioni nel centro destra infatti non mancano e dopo circa 3 anni di convivenza anche a livello regionale si registrano segnali di nervosismo diffuso. E non per fatti ideali. L'uscita di Zoffili pare non sia piaciuta neanche a Fratelli d'Italia che ha colto l'occasione per evidenziare il diverso atteggiamento dell'Udc che pur avendo quattro consiglieri non era rappresentata in giunta, senza peraltro minacciare di uscire dalla maggioranza.

Il sindaco Paolo Truzzu per riordinare le rappresentanze in giunta dei partiti della sua coalizione ha tolto la delega al rappresentante della lega nell'esecutivo, l'avvocato Carlo Tack, per attribuirla a un rappresentante dell'Udc, componente quest'ultima che nonostante la presenza in consiglio di ben 4 consiglieri, non era rappresentata nella squadra assessoriale. Una operazione che Truzzu auspicava fosse indolore ma che invece ha scatenato il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, che ha annunciato l'uscita dalla maggioranza e il passaggio all'opposizione. "Siamo rammaricati - afferma in una nota il deputato del Carroccio - per la decisione incomprensibile del sindaco Paolo Truzzu e di Fratelli d'Italia di cacciare dalla Giunta comunale il nostro assessore della Lega, l'avvocato Carlo Tack. Una scelta che si macchia della responsabilità di aver diviso il centrodestra a Cagliari e che va nella direzione opposta a quella della Lega che invece lavora sempre per unire.