Politica Il triplo salto mortale del "prof" Alghero: Conoci risparmia uno stipendio - Di Gangi non è più assessore Arriva il ciclo nel condominio del centrodestra

Prima non aveva le deleghe ora non è più assessore. A qualche mese dal giro di boa dei due anni di mandato il sindaco Mario Conoci, con atto ufficiale, ha escluso dal suo esecutivo l'assessore Marco di Gangi, espressione di Fratelli d'Italia. La comunicazione è avvenuta nel corso della mattinata odierna. Di Gangi era responsabile del Turismo, Cultura e Pubblica Istruzione. Le deleghe in questione sono momentaneamente nella disponibilità del sindaco. L'iniziativa del sindaco non è stata, al momento, commentata dal partito Fratelli d'Italia rappresentato in consiglio da Christian Mulas. Va detto che fin dall'inizio di questo tormentone del centro destra algherese, che non è il solo a conferma di un fallimento complessivo almeno sul piano dei rapporti personali all'interno della maggioranza, la componente politica che a livello nazionale fa capo a Giorgia Meloni non si era scaldata più di tanto quando il sindaco aveva revocato le deleghe al suo assessore dopo l'avventurosa uscita di Di Gangi contro il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, di Forza Italia.