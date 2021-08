Binari roventi tra Nardo Marino e il presidente Solinas: che cosa hai fatto in 3 anni

Le osservazioni riguardavano, cito testualmente, “la realizzazione e ove già presente il completamento dei collegamenti tra i principali porti sardi, gli aeroporti di Olbia e Alghero con la rete ferroviaria; l’elettrificazione della dorsale ferroviaria; lo studio di fattibilità di una nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia”. Questi sono atti parlamentari, non parole al vento né lamentele strumentali. E’ tutto nero su bianco. Se Olbia porta a casa il collegamento tra stazione e aeroporto è solo grazie alla presenza di un progetto che la giunta Pigliaru e l’allora assessore Carlo Careddu avevano deliberato per un milione di euro.





Per quale motivo in tre anni, nonostante ne fosse consapevole, la Regione non ha ceduto a RFI la tratta ferroviaria Nuoro-Macomer, gestita da Arst (società totalmente controllata dalla Regione) ben sapendo (basti leggere il riscontro di RFI all’osservazione) che si tratta di condizione indispensabile per realizzare la nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia? Ma la domanda vera è: cosa ha fatto il presidente Solinas, dal momento in cui si è insediato, per appoggiare politicamente e pragmaticamente soluzioni che oggi rivendica come necessarie per il futuro della nostra isola? Praticamente niente. Detto ciò, se davvero il presidente della Regione Sardegna intende finalmente impegnarsi per dotare la nostra isola di una rete logistica moderna e all’avanguardia, - conclude Marino - sarò in prima linea, come tutti i parlamentari sardi del Movimento, al di là delle discordanze politiche.£ -

Il deputato MoVimento 5 Stelle e componente della Commissione Trasporti, interviene replicando a una dichiarazione dal presidente della Regione Solinas sulle precarietà strutturali del sistema ferroviario della Sardegna e sulle poche " briciole " che lo Stato intende riservare all'Isola per affrontare una delle priorità essenziali allo sviluppo economico. "Cosa ha fatto il presidente Solinas per migliorare il trasporto ferroviario in Sardegna? - si chiede subito il parlamentare gallurese - "Assolutamente nulla. Dimentica, il presidente Solinas, che ciò di cui parla è stato inserito, nel 2018, nelle osservazioni formulate dal sottoscritto, fatte proprie dal gruppo M5S e recepite all’unanimità dalla commissione Trasporti della Camera nell’ambito delle osservazioni al contratto di programma Stato-Rfi (Rete ferroviaria italiana) 2017-2021, vale a dire il più importante strumento di investimenti sulla rete ferroviaria italiana.