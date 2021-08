Dal Governo centrale solo "elemosine" per le ferrovie sarde - E Solinas si incazza: "Siamo praticamente fermi dall'800"

La programmazione delle risorse e le scelte strategiche sono elaborate da soggetti ben definiti, e non è credibile che le grandi controllate statali agiscano all'insaputa o addirittura contro la volontà dell'azionista. Occorre dunque una presa di posizione netta, chiara e conseguente da parte del Governo. La Sardegna ha diritto ad avere infrastrutture per la mobilità efficienti e moderne." E' evidente che il Governatore "quattromori" quando parla di responsabilità intende riferirsi alle forze politiche che siedono nel Governo centrale e che sono sue alleate, a cominciare dalla Lega per proseguire con Forza Italia e tutte le altre formazioni politiche di centro destra presenti nell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Questa sorta di " fuoco amico " non gli piace anche perchè troverebbe non poche difficoltà a giustificare ai sardi la miserabile manciata di spiccioli che arriva da Roma per una delle infrastrutturazioni per delicate e sensibili dell'intera Sardegna. Sfogata la rabbia per il ceffone arrivato da Roma, Christian Solinas riprende il tono propositivo e ne spiega anche le ragioni."





L’opera fondamentale che segnerebbe il cambiamento epocale è la connessione dei tre porti principali, Porto Torres, Olbia e Cagliari, con una ferrovia veloce a due binari per treni passeggeri e merci, recuperando inoltre la connessione di Nuoro con Olbia. Si potrebbe andare da Sassari a Cagliari in un'ora. Una soluzione da me più volte indicata, e che darebbe risposta concreta ad almeno tre fondamentali esigenze." Come dargli torto : il presidente parla di un vecchio sogno che ha interessato diverse generazioni di sardi e che lo Stato centrale, che ne ha la diretta competenza, non ha mai affrontato in termini operativi, con una manifesta volontà politica. Solinas entra nel merito : " I sistemi forti della Sardegna non sono connessi. Sassari, Olbia, Cagliari non interagiscono a sufficienza e come un recente studio della Banca d’Italia dimostra. Lo sviluppo di un territorio dipende dai tempi di relazione tra un settore ed un altro, e la Sardegna in questo senso è ultima in Italia. Attorno a questa arteria principale si devono programmare e rafforzare tutte le connessioni intermodali locali, ferrovie a scartamento ridotto, tram, bus. Si avvicinerebbero i piccoli centri all’insieme del sistema sardo in tempo rapido. Un reale rimedio anche contro lo spopolamento.





Inoltre, con un efficiente collegamento merci tra i tre porti, la Sardegna può proporsi come hub per le merci che transitano tra i paesi del Mediterraneo diventando quel centro delle autostrade del mare di cui si parla da tempo. Le zone Zes, sulle quali questa Giunta ha impresso una forte accelerazione, assumerebbero a loro volta una importanza vitale. Cosa fare per far partire finalmente il progetto della ferrovia veloce sarda? Innanzitutto chiedo al Governo, ad Rfi e Trenitalia che si elabori immediatamente uno studio di fattibilità, a cui la Regione vuole partecipare attivamente. Ciò permetterà l’inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione nazionale. Il costo di un’opera così importante potrebbe essere di qualche miliardo di euro (tra i tre e i quattro) che possono essere coperti con finanziamenti nazionali e comunitari.





L’esempio sono le opere commissariate in Italia. Più di 50 miliardi a cui in parte contribuisce il Pnrr. Si prevedono nove miliardi per la Sicilia, senza ancora progetti cantierabili. O investimenti su tratte secondarie del continente per svariati miliardi. Noi non possiamo accontentarci di piccoli interventi che non risolvono le esigenze fondamentali e non sono strategiche per una trasformazione radicale della mobilità sarda. Dobbiamo avere lo stesso coraggio e lungimiranza che nella seconda metà dall’800 permise di realizzare le attuali ferrovie sarde, che da allora, a testimonianza di una inaccettabile incuria, sono rimaste sostanzialmente invariate." Il Governatore della Sardegna ha perfettamente compreso che, a proposito di ferrovie, quello che sta per passare davanto all'Isola è proprio " l'ultimo treno" vista la consistente disponibilità finanziaria che giunge dai fondi comunitari messi in moto dai disastri provocati dalla pandemia. Un "treno" che non si può perdere.

"La notizia che al sistema ferroviario sardo sono destinati pochi spiccioli dal piano di investimenti sostenuto dal Recovery suscita indignazione, e non può non determinare una ferma reazione della politica e delle Istituzioni." Rinunciando alla tradizionale cortesia istituzionale il presidente della Regione Christian Solinas non ci sta a raccogliere una manciata di elemosine da destinare alla riqualificazione della rete ferroviaria in Sardegna, una priorità se si vuole parlare di crescita e sviluppo. "La prima riflessione necessaria - afferma in una dichiarazione piuttosto "calda" - è che lo sdegno, stavolta, non deve tradursi in sterili e inconcludenti dichiarazioni di rito. Ciascuno si deve assumere precise responsabilità derivanti dal ruolo che ricopre.