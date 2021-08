Emergenze affrontate con l'improvvisazione: interrogazione Progressisti e Leu sui farmacisti "interinali"

Era un problema che si conosceva, è inconcepibile pensare di risolverlo attraverso agenzie interinali: affidando le selezioni di un ruolo delicato come quello del farmacista da destinare alle strutture pubbliche a società private, si corre il rischio di non portare beneficio agli ospedali sardi e, ancora peggio, di vedere scavalcati professionisti specializzati e qualificati, con titoli, che da anni attendono selezioni pubbliche per poter svolgere il proprio lavoro. Serve chiarezza, la stessa richiesta arriva dagli ordini professionali». «Quella del ricorso da parte di Ats alle agenzie interinali non è una novità», ricorda Agus: «Abbiamo depositato mesi fa una richiesta, senza avere avuto ancora risposta, per capire quanti siano i contratti del sistema sanitario stipulati attraverso società private e a quali mansioni siano stati destinati gli assunti in questo modo, in particolare nell'ultimo anno e mezzo: non si può utilizzare la scusa dell'emergenza per ovviare alle più normali regole di trasparenza».

Quindici farmacisti non specializzati a tempo determinato con contratti di somministrazione di lavoro tramite agenzie interinali, da inquadrare in una categoria contrattuale appositamente creata e non prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, senza un ragionamento deciso nella direzione dei concorsi pubblici per un settore fondamentale anche nel dopo pandemia: sulle assunzioni previste dal commissario dell'Ats arriva in Consiglio regionale un'interrogazione sottoscritta dal gruppo dei Progressisti e da LeU. «Ancora una volta», spiega Francesco Agus, primo firmatario del documento, «si inseguono le emergenze senza alcuna programmazione, di nuovo in un settore fondamentale come la sanità pubblica. La carenza di personale è legato al mancato accreditamento delle scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera, che da anni sono al di sotto del fabbisogno degli ospedali sardi.