Pd e M5S affondano Buggerru: bocciato in commissione il dragaggio del porto

Lo sostiene Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, che in una nota afferma: "Determinante il loro voto contrario, stanotte in commissione Affari costituzionali e Ambiente della Camera, per bocciare l’emendamento della Lega di cui sono firmatario con altri colleghi al decreto Semplificazioni che avrebbe risolto il problema dell'insabbiamento del porto. Una proposta, la nostra, che prevedeva interventi urgenti e concreti per il dragaggio del sedime portuale e consentire così a tutte le attività portuali di tornare a pieno regime. Con il porto in queste condizioni, i pescatori e gli operatori del settore nautico già in ginocchio per le conseguenze economiche del Covid non possono lavorare. Pd e M5S si assumano le proprie responsabilità per questa decisione, - conclude Zoffili - abbiano il coraggio di spiegarlo alla comunità del territorio e accettino le nostre proposte risolutive e di buonsenso”.