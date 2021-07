Sara Canu è il nuovo coordinatore dei Riformatori sardi ad Assemini

«È per me, prosegue Canu, è un grandissimo piacere – ha esordito il nuovo coordinatore cittadino dei Riformatori sardi di Assemini – poter contribuire attivamente al rilancio di una cittadina come Assemini, ricca di antiche tradizioni artigianali ed enogastronomiche, ricordando che Assemini è uno dei paesi più grandi della Sardegna ed il quarto della città Metropolitana di Cagliari, è giunto il momento di giocare un ruolo fondamentale per il rilancio della nostra amata terra, ma questo potrà avvenire solamente attraverso il coinvolgimento di tutti i protagonisti dell’attività cittadina, dai commercianti agli artigiani, dagli studenti agli anziani del paese (memoria storica dei tempi che furono) le donne, che possono giocare un ruolo fondamentale per quel cambiamento tanto proclamato, chiamato pari opportunità. Il mio obiettivo primario, ribadisce e conclude Canu, sarà quello di coinvolgere maggiormente i giovani ed i cittadini di Assemini ad avvicinarsi ad una politica fatta di sani valori e principi, che possa aiutare la collettività a crescere e migliorare, perché Assemini merita molto più di ciò che sino ad oggi ha ottenuto».

Guiderà il partito alla sua riorganizzazione territoriale. Ne ha dato notizia Mara lai Presidente dei Riformatori Sardi. Canu, Biologa è consigliere regionale di Maggioranza, Capogruppo in Consiglio Regionale e Commissario delle Commissioni IV^ governo del territo, ambiente, infrastrutture, mobilità e V^ Attività Produttive, nonchè membro del direttivo dell’Organizzazione “Sardegna verso l’UNESCO” presieduta dal collega di partito On. Michele Cossa. Ha dichiarato Canu, è stato fatto il quadro della situazione in vista dei prossimi appuntamenti da cui è emersa la voglia del partito di mettersi al servizio di Assemini e della popolazione, puntando sempre più sul confronto e sulle competenze.