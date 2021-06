Alghero: sul nuovo gruppo consiliare Lega -Psd'Az volano gli stracci

La costituzione nell’assemblea civica di Alghero del gruppo consiliare denominato LegaPsd’Az è soltanto una mescolanza di sigle prima ancora che una truffa semantica che tradisce nella forma e nella sostanza l’alleanza politica tra la Lega e il Partito Sardo d’Azione che, a partire dalle elezioni politiche del 2018 e fino alle Regionali del febbraio 2019, ha segnato una svolta nella politica sarda nel segno del cambiamento. Lo sostengono il segretario cittadino del P.S.d’Az. Giuliano Tavera, Salvatore Pintus e. Massimo Carboni, tutti consiglieri nazionali del Psd'Az. La nota aggiunge: "Il nuovo gruppo consiliare nasce infatti non per soddisfare legittime esigenze politiche quanto per tutelare piccoli interessi personali e per provare a puntellare misere poltrone assessoriali che traballano fin dal giorno dell’insediamento dell’esecutivo Conoci, quello che ha come segno distintivo l’immotivata e preordinata esclusione del Psd’Az dalla giunta comunale algherese.

Per meglio comprendere il paradosso è sufficiente considerare che due, dei tre consiglieri che compongono la neo formazione consiliare, sono già al secondo cambio di casacca in meno di due anni di mandato; uno è uscito dalla Lega il giorno successivo alla proclamazione degli eletti e l’altro eletto in una Civica, è passato in tempi recenti al Carroccio in attesa di miglior incarico. Il terzo consigliere, eletto nelle liste del Psd’Az, non ha invece rinnovato la sua adesione al partito, nell’unica sezione riconosciuta e legittimamente operante ad Alghero. Ed è anche alla luce di tali considerazioni che nel riaffermare la piena e totale autonomia politica del Partito Sardo d’Azione ad Alghero, rimarchiamo con nettezza la distanza dal sedicente gruppo consiliare Lega-Psd’Az che tradisce i valori sia della Lega che del Partito Sardo d’Azione, insieme con la speranza del cambiamento in politica, riproponendo le vecchie logiche e gli stantii schemi dei consiglieri raggruppati e mescolati soltanto in funzione del bilancino assessoriale. In sintesi: il contrario di ciò che ha rappresentato e rappresenta, in termini politici e programmatici, l’alleanza tra Lega e Psd’Az in Sardegna."