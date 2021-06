Il senatore Gianluigi Paragone sbarca in Sardegna - Italexit pronta alle prossime elezioni di Olbia

italexitgallura@gmail.com per la Gallura italexitsassari@gmail.com per Sassari e provincia e

L’obiettivo principale è quello di lavorare ad un programma comune a tutela dell’autodeterminazione del popolo sardo, in accordo col manifesto politico di Italexit, voce sempre più forte nel panorama politico nazionale, regionale e locale in Italia. A breve comunicheremo le date e le tappe del tour di Gianluigi Paragone in Sardegna - conclude il documento - in cui incontrerà militanti, rappresentanti della società civile e dell’imprenditoria. Il Coordinamento Regionale sardo del Partito Italexit invita tutti i sostenitori ad iscriversi sui nostri canali ufficiali e/o contattando i nostri coordinatori provinciali agli indirizzi:per la Galluraper Sassari e provincia e italexitcagliari@gmail.com per Cagliari e provincia."

"Sono già numerosi i militanti iscritti al partito Italexit nell’isola, organizzati nei principali circoli di Cagliari, Sassari e Olbia." Lo sostiene una nota del movimento politico che aggiunge: "Nonostante le difficoltà derivate dalla pandemia, Italexit accresce il suo consenso in tutta Italia, soprattutto in vista delle prossime elezioni che coinvolgeranno molte amministrazioni locali e alcune regionali. Il partito di Paragone rappresenta l’unico vero argine allo strapotere delle multinazionali e dei potentati spalleggiati dall’Unione Europea ai danni dei cittadini italiani. In questi 30 anni di Unione Europea la Sardegna ha pagato un prezzo altissimo con migliaia di aziende fallite e disoccupazione dilagante aggravate dallo status di insularità che discrimina i sardi ulteriormente rispetto al resto della penisola.