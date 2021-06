Alghero: arriva l'estate - Fusione al caldo di Lega e Psd'Az: gruppo unico in consiglio comunale

Il gruppo Lega-Psd'Az cercherà di profondere energie, idee e azioni per contribuire, ancora con maggiore forza di orientamento e aggregazione cittadina, - concludono i 3 consiglieri - a costruire il futuro migliore di Alghero." A margine della dichiarazione di buone intenzioni da parte dei consiglieri del nuovo gruppo consiliare, va ricordato che all'inizio di questa legislatura, che ha appena compiuto 2 anni, la Lega fu protagonista di una emigrazione di massa da parte dei consiglieri eletti con lo stemma del Carroccio, lo stesso Leonardo Polo, Monica Pulina e Giovanni Monti che costituirono il gruppo misto. La Lega rimase quindi senza consiglieri, pur avendo ottenuto un buon risultato elettorale, e ci volle una operazione della Caritas per darle un posto in giunta.





A seguire nelle evoluzioni della politica algherese, si fa per dire, Leonardo Polo passò al Psd'Az e ora per qualche verso, per lui, si tratta di un ritorno a casa anche se in compagnia dei 4 Mori. La Lega qualche mese fa ha perfezionato la sua campagna acquisti con l'ingresso del consigliere comunale della Civica di Maria Grazia Salaris, Maurizio Pirisi. Un trasferimento che non è stato indolore e che rappresenta uno dei tanti conti aperti all'interno della maggioranza di centro destra alla guida della città dal giugno del 2019. Conti aperti la cui elencazione è piuttosto nutrita e che fino a questo momento pare escludere soltanto il gruppo dei Riformatori. (g.o.)

Oggi replichiamo questo esperimento ad Alghero, primo Comune in Sardegna, per rafforzare in Città quell'unione di propositi ed azioni, fondamentali in un momento difficile come questo che stiamo vivendo dopo un anno di pandemia. Molte cose son state fatte dall'amministrazione Conoci e molte altre sono in cantiere; in questo senso noi vogliamo essere artefici e protagonisti del rilancio di questa Città, insieme al Sindaco e a tutti gli altri partiti, gruppi politici e consiglieri di maggioranza. Un rilancio che gli algheresi hanno affidato alla nostra coalizione.