Politica Collaborazione politica tra Fratelli d'Italia e i catalani di Vox

L’On. Francesco Mura – Capo Gruppo Consiliare di “Fratelli d’Italia” in Regione – annuncia, con soddisfazione, l'avvio di un percorso di dialogo e confronto, con il Gruppo Parlamentare di VOX in Catalogna, volto alla costruzione di un progetto di collaborazione politica basato su valori condivisi. L’interlocuzione avviata dall’On. Francesco Mura, all’indomani dell’elezioni per il rinnovo del Parlamento Catalano, del febbraio scorso, in cui VOX ha ottenuto una importante affermazione con l'elezione di 11 parlamentari, ha trovato riscontro in una nota pervenuta, nella giornata di ieri, a firma del Presidente del Gruppo Parlamentario di VOX in Catalogna, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, con cui, tra l'altro, è stato accolto l'invito di venire in Sardegna per una prima visita istituzionale da cui scaturirà l'avvio di un percorso di collaborazione politica. L’on. Francesco Mura ha voluto sottolineare la visione che accomuna il partito di Fratelli d'Italia e quello di Vox rispetto ai tanti temi, di forte attualità, che costituiscono le priorità all'interno dell'agenda politica europea e che richiedono un impegno comune a tutela dei reciproci interessi nazionali.