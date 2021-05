Politica Olmedo: Su Mezoru presenta la candidata a sindaco Angela Simula

'In vista delle nuove elezioni comunali il gruppo ‘Su Mezoru’, forte di nuove adesioni , propone Angela Simula come candidata sindaca, con l’impegno di guidare assieme il paese. Così una nota del movimento che aggiunge : " All’alba dell’era post-COVID, il nostro obiettivo sarà ascoltare e accompagnare gli olmedesi verso una rivalutazione dei nostri beni comuni, che saranno il cuore pulsante del nostro progetto. Il nostro impegno sarà finalizzato alla coesione fra i cittadini per lo sviluppo di nuove interessanti opportunità, tenendo sempre a cuore le nostre preziosissime tradizioni, che di fatto sono il nostro valore identitario. Il nostro percorso è stato e sarà sempre di dare valore alla generosità collettiva, unico modello vincente per volgere la nostra comunità e le sue prossime generazioni a un autentico benessere condiviso.'