Alghero: lunedì consiglio comunale - C'è il bilancio: per il centro destra è l'occasione per regolare i conti

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, il giorno lunedì 3 maggio 2021, alle ore 16.30.





La seduta si terrà in videoconferenza, e sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:





Aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 – approvazione. Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Approvazione. Presentazione al Consiglio.

L'amministrazione di centro destra avrà il 3 di maggio l'opportunità per regolare i conti di questo anno e mezzo di governo così ricco di contraddizioni .Se non verrà approvato il bilancio infatti l'amministrazione in carica dovrà trarne le conseguenze e, secondo legge, andare a casa. Certo, fare andare deserta una commissione consiliare è una cosa, fare cadere il governo della città è un'altra. Ci vuole indubbiamente più coraggio.





Ma visti gli infiniti stati di belligeranza esistenti all'interno della maggioranza di centro destra che ha vinto le elezioni amministrative del giugno 2919, lo scioglimento dell'assemblea civica appare anche come un'occasione per fare chiarezza , subito, anziché perseguire la scelta del logoramento il cui unico risultato è quello di delegittimare sul piano personale qualche esponente politico e non fare certo gli interessi della città.





Il ritorno alle urne potrebbe rappresentare anche un'occasione di dignità per l'attuale classe dirigente e di rispetto degli elettori ai quali si era promesso un cambio di marcia rispetto alla amministrazione Bruno e non certo lo spettacolo che da mesi viene offerto dai partiti della coalizione di centro destra. (g.o.)