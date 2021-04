Politica Il Governatore Solinas riceve Zoffili

Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale Lega Sardegna, ha incontrato lunedì scorso il presidente Christian Solinas a Villa Devoto a Cagliari. Una riunione operativa sull'emergenza in corso. Tra gli argomenti affrontati "quello di uscire con urgenza dal l'ingiustificata 'zona rossa' imposta dal Ministro della Salute Roberto Speranza tenuto conto del basso numero di nuovi contagi, la campagna vaccinale che corre in tutta l'Isola con ormai mezzo milione di dosi somministrate e la verifica sull'invio di nuove scorte dal Continente per non rallentare l'operatività degli hub, i gravi problemi del lockdown e del coprifuoco, i ristori regionali, la ripresa in sicurezza di tutte le attività produttive dell'Isola in vista della stagione turistica che dovrà essere da 'tutto esaurito e covid free' grazie ai controlli sanitari nei porti e aeroporti di partenza e arrivo e a protocolli efficaci e di buonsenso per le strutture ricettive". Un Incontro lungo e proficuo - è stato definito in una nota di Zoffili - con al termine un caloroso augurio e un abbraccio a distanza per i cent'anni del 'Partito Sardo d’Azione' di cui l'Amico Christian è Segretario Nazionale, primo alleato della Lega Salvini Premier in Sardegna e con noi a Roma in Parlamento".