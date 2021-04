C'è lo staff del presidente da approvare: sospesa la commissione sanità

La commissione - riunita per la prima volta dopo un mese mentre gli ospedali sono di nuovo in difficoltà, le liste d'attesa per i pazienti non Covid sono lunghissime, la campagna vaccinale mostra tutte le sue pecche organizzative - avrebbe dovuto approfondire con l'assessore e i dirigenti dell'Ats una serie di argomenti che, nella testa di chi governa la Regione, sono evidentemente in secondo piano. Prima le poltrone, quindi: non è uno sgarbo istituzionale ai consiglieri del gruppo dei Progressisti, del Partito Democratico, di Leu e del Movimento 5 stelle, che ogni giorno chiedono di discutere dei problemi del mondo sanitario isolano. È uno sgarbo - concludono - alle cittadine e ai cittadini sardi. "

Progressisti, Partito Democratico, Leu e del Movimento 5 stelle evidenziano in una nota il totale dissenso nei confronti di una procedura verificatasi durante lo svolgimento di un incontro in commissione. "Ancora una volta il centrodestra - affermano in una nota - mette la legge sui super staff di presidenza e assessorati davanti ai problemi che la sanità sarda sta attraversando durante la pandemia. L'ennesima vergogna, se qualcuno riuscisse a provarne, che ancora una volta segna il distacco dalla realtà della maggioranza in Consiglio regionale. La scelta del presidente del Consiglio regionale di lasciare alla commissione Sanità una finestra di appena due ore mentre si discute la legge 107 ne era una prova. La sospensione dei lavori della Commissione è la conferma.