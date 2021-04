Politica Flussi migratori dall'Algeria: in audizione l'ambasciatore italiano

"Giovedì 8 aprile alle ore 08.45 il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, l'audizione dell'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, in merito ai flussi migratori e ai rapporti bilaterali Italia-Algeria. Sarà l'occasione per approfondire in modo particolare il tema delle partenze di immigrati dalle coste algerine lungo la rotta che porta alla Sardegna". Così Eugenio Zoffili, deputato e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.