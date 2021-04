Politica Lega "matrigna" con la Sardegna: il ministro Giorgetti esclude l'Isola dagli incentivi

“Con grande amarezza, constato che nel nuovo bando del Mise che prevede incentivi per l’acquisto di macchinari innovativi destinati a piccole e medie imprese dei territori meno sviluppati la Sardegna non viene inclusa del novero delle regioni destinatarie della misura. A quanto pare il Governo ha deciso di inserire la regione nel novero dei territori più avvantaggiati, ignorando deliberatamente gli indicatori economici riferiti all’isola e dimenticando gli svantaggi derivanti dall’insularità. Tutto questo è inaccettabile: presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro Giorgetti le ragioni di questa scelta che appare totalmente discriminatoria e irrazionale”. Così in una nota il Vicepresidente di Italia Viva in Senato Giuseppe Luigi Cucca.