Politica L'impegno di Zoffili per Arbatax

"Oggi sono partito dall'Ogliastra con l'impegno di portare a Roma, ai tavoli competenti del Governo Draghi, l'importante questione di Arbatax, unico escluso tra tutti i porti di Sardegna dalla classificazione e dalla governance dell'Autorità di sistema portuale. Come ho ribadito anche stamattina a Girasole all'amico Assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde, che tanto ha lavorato a questa pratica, e agli amici della Lega ogliastrina, farò di tutto per cercare di contribuire alla risoluzione di questa annosa problematica e per raggiungere anche questo irrinunciabile obiettivo che potrà offrire importanti opportunità di sviluppo e di lavoro per questo territorio". Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale Lega Sardegna.