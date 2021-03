Il ritorno della "copatza" dei granelli - Centrodestra in rivolta: dimissioni in massa a sostegno della sanità algherese

Ma lo fanno con una velina domenicale, giusto per togliersi il pensiero e sostenere così "noi abbiamo fatto" e soddisfare la pancia del popolo del web. Ma di questi annunci la gente è ormai stanca, vuole fatti, azioni concrete, visibili e certe. Visto che sono in maggioranza perché non si rivolgono in maniera dura ai loro referenti cagliaritani? Perché non chiedono ai tanti onorevoli, e ai loro assessori, che poggiano il culo sulle confortevoli poltrone del palazzo di via Roma, di assumere una posizione dura nei confronti della Giunta Solinas? Magari con azioni clamorose, bocciando i provvedimenti dell'esecutivo, o abbandonando l'aula, in modo da porre in problema con determinazione per portarlo a soluzione.





No, troppo complicato e impegnativo, una velina mattutina. Difficile pensare che i 30 medici che mancano alla sanità algherese siano andati via durante la notte, di nascosto, che abbiano fatto le valige per una meta ignota. Ed è ancora più difficile che F.I., Fd'I, Udc, Psd'Az, Gruppo Misto e Riformatori lo abbiamo scoperto soltanto la mattina del 21 di marzo restandone sorpresi, stravolti, scandalizzati e soprattutto preoccupati per la salute degli algheresi tanto da dover ricorrere a una velina. Perché non chiedono ai referenti cagliaritani, sempre a quelli che adagiano il lato B su soffici e ben remunerati cuscini, di uscire dalla maggioranza visto che lascia senza medici tutta la collettività algherese? Perché non chiedono ai propri assessori di dimettersi? La verità e che le sigle citate in precedenza, a Cagliari, contano come il 2 di picche quando il trionfo è fiori (per i giocatori di mariglia ndr.), quasi niente. E poi rischierebbero sonori "vaffa".





Ma invece potrebbero agire in ambito locale dove invece incidono avendo, forse immeritatamente vista la compattezza finora dimostrata, vinto le amministrative del 2019. L'Unione di Centro, per fare un esempio, potrebbe far dimettere il presidente del consiglio Lelle Salvatore e il presidente del Parco, Raimondo Tilloca. Sarebbe un bel segno, un dissenso concreto, quasi un atto di coraggio, immolarsi per il popolo è in fondo il desiderio di ogni uomo politico. Forza Italia addirittura per manifestare il proprio dissenso potrebbe far dimettere la robusta pattuglia di rappresentanti in giunta e negli enti di competenza comunale, un mini esercito, E mandarli a Cagliari, ci vorrà un pullman, per protestare sotto il palazzo del consiglio regionale contro la mancanza di medici nella sanità algherese.





Magari allestendo le tende per soggiornare là sotto fino alla soluzione del problema. A oltranza. Ma sarebbe un bel gesto per dimostrare la propria preoccupazione per le condizioni della sanità locale, anche quello di Fratelli d'Italia che dimette l'assessore al turismo, rischiando di mandare in tilt l'industria delle vacanze del pianeta, e invia il capogruppo, per specifiche competenze di livello istituzionale, a Roma, per affrontare il problema direttamente con Draghi. Tra i preoccupati c'è anche il Psd'Az che potrebbe chiedere le dimissioni del sindaco per dimostrare l'ansia per la salute degli algheresi ma risulta che non intende farlo, per spirito di appartenenza, immagine del partito, correttezza istituzionale e tanto altro. Non esclusa la ribadita stima personale.





Il Gruppo Misto invece, a dire il vero, vorrebbe dimettersi da qualche cosa ma ancora non ha acchiappato niente e quindi, per il momento, potrà rinunciare soltanto a "babbo morto". Anche i Riformatori potrebbero dare un significativo aiuto per la causa con una chiamata di reimbarco per l'assessore e una mission a Cagliari di Alberto Bamonti per convincere Aldo Salaris, Michele Cossa e Sara Canu a sbattere la porta e lasciare gli incarichi in segno di solidarietà con i pazienti algheresi. Il capogruppo, volendo, al rientro da Cagliari, potrebbe fermarsi in piazza d'Italia a Sassari per chiedere a Pietrino Fois, commissario della Provincia, analoga solidarietà per l'unico popolo catalano d'Italia rinunciando alla fascia azzurra. Il profumo, o meglio l'odore, della copatza di granelli si fa sempre più insistente. Junivelt

Non debbono aver dormito per tutta la notte. Uomini e donne di F.I., Fd’I., UDC, PSd’Az, Gruppo Misto e Riformatori che nella prima mattina di domenica hanno diffuso una velina con la quale chiedono immediati interventi per la sanità algherese. Mancano 30 medici e tutti in posizioni apicali di rilievo. Un brutto tormento. Ma a chi chiedono i partiti del centro destra catalano? Probabilmente a se stessi visto che sono in maggioranza nel governo regionale che appunto deve decidere di eliminare questi vuoti di organico.