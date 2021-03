Alghero: mancano 30 medici - Denuncia del centro destra

F.I., Fd’I.,UDC,PSd’Az,Gruppo Misto e Riformatori intervengono sulla situazione sanitaria algherese. Lo fanno in una nota che riportiamo di seguito : "La fragilità della sanità algherese è testimoniata dalla carenza di personale medico che pesa sulle due strutture ospedaliere. Mancano ben 22 dirigenti medici, di cui 2 in radiologia, 3 in Dialisi, 4 in Ortopedia, 4 in Chirurgia, 3 in Medicina, 3 al Pronto soccorso e 3 in Pediatria) e a questa voragine sanitaria si somma la carenza di 8 dirigenti medici del Presidio Ospedaliero Unico Alghero-Ozieri.





Si rischia la chiusura di Reparti strategici. Ma anche il centro Covid + dell’Ospedale Marino di Alghero è in gravissimo affanno, posto che i 4 dirigenti medici assegnati provvisoriamente dovranno rientrare presso le strutture di provenienza. E’ una situazione di precarietà preoccupante che deve essere affrontata immediatamente dai vertici della sanità sarda.

Ma anche la politica algherese, senza distinzione di casacche, deve accendere i fari su queste carenze che rischiano di ripercuotersi in modo pesante sulla salute degli algheresi. Crediamo fermamente che sia indispensabile convocare in tempi brevissimi la Commissione sanità del Comune di Alghero, convocando le figure apicali del Presidio Ospedaliero Unico Alghero-Ozieri affinché possano riferire sulla delicata situazione in atto. Siamo e saremo sempre convinti che la salute dei nostri cittadini - concludono - deve essere tutelata prescindendo da logiche di schieramento."