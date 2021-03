Cambiano i suonatori ma la musica è la stessa - Peru critico con l'arancione di Draghi

"Avevamo pensato e sperato, - continua - con l’arrivo del nuovo esecutivo, in un cambio di passo che invece non c’è stato. Cambiano alcuni degli attori ma il copione lo stesso e noi sardi lo stiamo purtroppo subendo sulla nostra pelle. Le decisioni continuano a non essere assunte con criteri di buon senso e da un giorno all’altro, con numeri sempre bassi, ci ritroviamo in zona arancione e prossimi alla zona rossa delle festività pasquali.





La zona bianca, una conquista ottenuta da tutti i sardi con i loro comportamenti e con il rispetto delle regole, viene vanificata tenendo conto di algoritmi incomprensibili ai più. In questi pochi giorni abbiamo continuato a meritare questo piccolo grande traguardo che ci ha fatto assaporare un po’ di ritrovata normalità e libertà. E ora questo passaggio in zona arancione si traduce in nuove chiusure che rischiano di dare un colpo mortale alle nostre attività produttive. Insomma, una delusione totale e su tutti i fronti, soprattutto per noi di Cambiamo! che a tutti i livelli avevamo accolto con grande fiducia e riposto tante speranze in questo nuovo Governo.

"È completamente privo di senso il passaggio della Sardegna da zona bianca a zona arancione, deciso con la solita lettura burocratica dei dati che rende del tutto simili il nuovo governo Draghi ed il precedente esecutivo Conte". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Antonello Peru dopo i due passi indietro per la Sardegna che da bianca è diventata arancione.