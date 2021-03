Alghero: su Punta Giglio convocare le commissioni competenti - Enrico Daga: "Ricostruire il percorso"

Dopo un lungo periodo di "quarantena" Enrico Daga, dirigente del Partito Democratico algherese, interviene pubblicamente e l'argomento che affronta è quello della batteria militare di Punta Giglio. O meglio, del progetto che riguarda la realizzazione di un insediamento turistico ricettivo caratterizzato fortemente dal rispetto di quello straordinario ambiente sulla fascia costiera a Nord della città.





"La questione del progetto di Punta Giglio - afferma Daga - a seguito degli ultimi interventi, e in particolare di quello dell’ex-assessore regionale Carlo Mannoni, richiede un opportuno chiarimento.





È indispensabile che la politica, in particolare il consiglio comunale attraverso le proprie prerogative di indirizzo e controllo, si appropri del suo ruolo e faccia immediata chiarezza sui fatti.





Nello specifico è opportuno rendere pubblico l'iter burocratico con annessi endoprocedimenti che hanno portato all'approvazione del progetto e relativa assegnazione del bando di riqualificazione del bene pubblico in oggetto.





Sarebbe opportuno vagliare le ricostruzioni dei fatti, che hanno visto diversi attori dichiarare tutto, e il contrario di tutto.

Per raggiungere l' obbiettivo della chiarezza, in modo che chiunque possa farsi un'idea in piena autonomia, è necessario convocare le commissioni consiliari competenti del Comune di Alghero in convocazione congiunta, al fine di audire i soggetti decisori e contemporaneamente sgomberare il campo da ogni dubbio, perché il caos emerso in questi giorni, altro non fa che destabilizzare e preoccupare una comunità già allo stremo.





Ciò per garantire l'autorevolezza delle istituzioni e contemporaneamente - conclude Enrico Daga - permettere all’impresa vincitrice della gara pubblica, eventualmente, di procedere con i lavori."





A margine dell'intervento di Daga, il cui ritorno alla politica attiva è benvenuto, va ricordato che negli anni scorsi un pensiero molto caro alla sinistra, ma non solo, era quello di ridurre, se non eliminare definitivamente, insediamenti nuovi sulla fascia costiera riqualificando l'esistente, rendendolo fruibile attraverso progettualità specifiche da osservare sempre con grande attenzione e rigore.





Tra i tanti protagonisti di questa filosofia ci fu l'allora presidente della Regione, Renato Soru. Un concetto ragionevolmente credibile ma che da queste parti sta provocando clamore, contraddizioni, prese di posizioni anche oltre le righe, Comitati e assemblee. (g.o.)