Per il senatore Emiliano Fenu è "Giusto rottamare 15 anni di cartelle"

"Sul tema delle cartelle esattoriali crediamo si debba tenere conto di quello che ci ha detto il direttore dell'Agenzia delle entrate lo scorso 11 gennaio in audizione davanti alle Commissioni finanze riunite di Senato e Camera. In quella sede è stato proprio Ernesto Maria Ruffini a chiedere un'ampia operazione di svuotamento del cosiddetto 'magazzino', perché la mole di crediti datati e difficilmente esigibili rende la loro gestione da parte dell'Agenzia delle entrate del tutto antieconomica, con oneri nettamente maggiori rispetto ai pochissimi benefici derivanti dalle scarse possibilità di recupero.

Per questo riteniamo che lo stralcio delle cartelle entro i 5 mila euro di valore, relative agli anni dal 2000 al 2015, possa essere funzionale alle esigenze espresse dalla stessa amministrazione finanziaria. Allo stesso tempo dobbiamo riflettere attentamente sull'opportunità di prevedere piani di rateazione molto più lunghi per le altre cartelle, affinché anche per questo canale si possa dare ossigeno ai contribuenti in difficoltà". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu (M5S), capogruppo pentastellato in Commissione finanze del Senato.