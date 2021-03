5Stelle si preoccupa dei circoli ricreativi: l'ordinanza Solinas è incomprensibile

“L'ordinanza del Presidente Solinas, la numero 4 del 28 febbraio 2021, che disciplina la riapertura di bar e ristoranti risulta di difficile interpretazione per i tanti titolari di circoli ricreativi della Sardegna. Nel testo dell'ordinanza, infatti, i circoli ricreativi non vengono menzionati, pertanto, ancora oggi, nonostante la nostra isola sia zona bianca, questi lavoratori non sanno come devono comportarsi e se rischiano sanzioni qualora intendano riaprire le attività. L'ordinanza in questione, infatti – spiega il consigliere regionale del m5s Alessandro Solinas, all'articolo 1, dice che a decorrere dal primo marzo 2021 è consentita la riapertura delle seguenti attività: al punto A (dell'articolo 1) viene citata la ristorazione con apertura degli esercizi sino alle 23, mentre la lettera B, si riferisce a bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi consentita fino alle ore 21”.

“Il nodo della questione ruota attorno al termine 'assimilabili', prosegue il consigliere – in quanto non è chiaro come debba essere interpretata questa dicitura”.

L'esponente pentastellato inoltre sottolinea: “In Sardegna sono numerosi i circoli ricreativi che, in via accessoria, svolgono anche attività di somministrazione di bevande e alimenti. Gli stessi che oggi non sanno se possono riaprire o no. É quindi necessario che la Regione emani con urgenza una nota esplicativa che chiarisca una volta per tutte cosa si intende per assimilabili e che autorizzi i circoli a riaprire con norme definite e che non lascino spazio a dubbi interpretativi”.