La lega aprirà una sede a Sassari - Lo annuncia Zoffili

Domenica ho partecipato all'Hotel Marini di Sassari a un'importante riunione del coordinamento provinciale della Lega del Nord Sardegna, guidato dall'amico Angelo Lorenzoni che ringrazio di cuore per il suo impegno e la sua capacità di fare squadra.





Nel complimentarmi con tutti i leghisti intervenuti a Sassari, e in particolare con la coordinatrice cittadina del capoluogo di provincia Marina Puddinu, confermo che a breve apriremo una nuova sede nel centro della città punto di riferimento per i nostri iscritti e per tutti i cittadini Sassaresi che vedono la Lega attiva in consiglio comunale con Francesco Ginesu. Anche in Sardegna, anche a Sassari, la Lega c'è e lavora per garantire ai sardi il miglior futuro possibile. Grazie, amici!" Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale della Lega Sardegna.

"La Lega cresce rapidamente in Sardegna, anche qui è primo partito e la struttura si sta ampliando con la nomina sia dei referenti locali del Movimento, che si occupano dell'organizzazione sul territorio coordinando militanti e sostenitori, sia dei responsabili regionali dei vari Dipartimenti, che lavorano su tematiche specifiche e fanno capo a referenti nazionali, nominati dal segretario Matteo Salvini.