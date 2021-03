Quando la politica sa quello che fa: il ritorno delle Province abrogate

La proposta di legge che questi giorni si sta discutendo in Consiglio regionale ha per argomento il riordino del sistema delle autonomie locali introducendo modifiche alla legge n. 2 del 2016 che, forse in maniera troppo sbrigativa, per dare riscontro agli esiti del referendum del 2012, ha abrogato le Province. “Nel giugno 2019 ho depositato una proposta di legge che prevede la re-istituzione della Provincia dell’Ogliastra e quella proposta, insieme alle altre, è stata inserita nel testo unificato oggetto del dibattito in Consiglio – sostiene il consigliere regionale Salvatore Corrias - Sono, come allora, fermamente convinto che la Provincia sia l’organismo in grado di dare un rinnovato impulso amministrativo, istituzionale, sociale e politico per il rilancio dell'economia dei nostri territori sovente lasciati orfani da amministrazioni troppo distanti anche geograficamente. Molto spesso ci si dimentica che ci sono circa 1 milione di sardi che vivono nei 300 comuni dell’isola e che hanno esigenze diverse rispetto agli altri 600.000 che popolano le città.





Alle Province bisogna assegnare funzioni e competenze certe: scuole, strade, gestione dell'ambiente e, prima di tutto, programmazione e gestione di progetti e di risorse. Mi riferisco per esempio alla programmazione territoriale strategica che la passata Giunta ha affidato alle Unioni dei Comuni e che, ahimè, nonostante la buona volontà di tutti, stenta a decollare e dare frutti e che invece potrebbe essere affidata alle Province quali enti sovracomunali già strutturati.

Non nascondo che il testo presenta diverse criticità – prosegue Corrias. Innanzitutto l’incertezza finanziaria e organizzativa dato che la norma non contempla le necessarie risorse per le attività che le province saranno chiamate a gestire. E tali risorse, si auspica, non devono essere tolte ai Comuni che già negli ultimi anni hanno subìto un taglio dei trasferimenti erariali drammatico ma piuttosto recuperate, con uno sforzo di visione e di conseguente progettazione, tra quanto messo a disposizione dal Recovery Fund.