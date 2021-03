La Lega nomina il responsabile agricoltura per la Sardegna

"Un grande in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro a Pierluigi Molino, nominato Capo Dipartimento Agricoltura della Lega Sardegna. Imprenditore agricolo di Porto Torres di grande esperienza ed entusiasmo che sono certo saprà raccogliere e rappresentare al meglio le esigenze del comparto agropastorale sardo. Fin da subito lavoreremo fianco a fianco con i nostri rappresentanti a Roma e a Bruxelles, come al Governo col sottosegretario Gianmarco Centinaio, responsabile nazionale del dipartimento, con la consapevolezza che ogni rinascita parte dall' attenzione alla terra e a chi produce ricchezza, benessere, cultura e lavoro in Sardegna come in tutta Italia."





Così Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale Lega Sardegna.