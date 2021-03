Sassari: Oriana Fallaci simbolo del femminismo - La Lega indica la scrittrice per la festa della Donna

Dopo le importanti conquiste raggiunte nel secolo precedente, ci troviamo nuovamente in una fase in cui violenza, minacce, disuguaglianze e femminicidi sono quotidianamente protagoniste della nostra cronaca. In alcuni casi si tratta di aggressioni ideologiche perpetrate da frange estreme dei più svariati radicalismi. Lo sottolinea una nota della Lega Sassari che aggiunge : all’esistenza di donne coraggiose che ovunque lottano contro i soprusi, vogliamo dedicare questo otto marzo con le parole della coordinatrice sassarese Marina Puddinu.





<<Il mio pensiero va a Oriana Fallaci simbolo di femminismo internazionale per le sue scelte di vita e per le sue battaglie la cui vita è un vero e proprio manifesto del coraggio delle donne che mi piace ricordare attraverso un suo celebre aforisma “ Essere donna è così affascinante , è un’avventura che richiede un tale coraggio una sfida che non annoia mai”..>>.

L’attenzione sui diritti delle donne deve essere presente tutto l’anno attraverso le azioni che la politica ha il dovere di mettere in campo ad ogni livello.





La Lega ha già agito in questa direzione in diverse occasioni – ricorda Marina Puddinu. La sezione di Sassari sottolinea che la Lega ha una buona rappresentanza femminile che intende rafforzare. Le nostre porte sono aperte e l’obbiettivo è quello di accrescere la loro partecipazione alla vita politica. L'impegno va quindi oltre la singola giornata, è garantito ogni giorno dell’anno>>, conclude Marina Puddinu.