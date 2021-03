Oristano: "La forza delle donne nell'era del Covid" - Assemblea regionale di Azzurro Donna Sardegna di Forza Italia

L'occasione era quella di festeggiare l'8 di Marzo, ma l'incontro tenutosi a Oristano si è piano piano trasformato in un forte dibattito politico interno il cui scopo è stato quello di dare maggiore impulso alla attività politica garantendo un costante contatto con i territori di appartenenza devastati da una condizione socio economica pesante e fonte di difficoltà spesso al limite della sopportazione.





Il tutto in un clima di forte collaborazione.





Le rappresentanti di Azzurro Donna Sardegna Forza Italia che si sono date appuntamento a Oristano hanno naturalmente svolto una parte attiva nell’ambito delle manifestazioni promosse da Azzurro donna Forza Italia in campo nazionale con la campagna “Marzo Donna. La forza delle donne al tempo del Covid”.





Una nota diffusa dalle donne "azzurre" ma stavolta in versione "rosa " riferisce di una: "Una mattinata di emozioni e di vera politica. Grazie al saluto telefonico di Catia Polidori, presidente nazionale, e agli interventi di Ugo Cappellacci, Pietro Pittalis, Alessandra Zedda Emanuele Cera, Marco Tedde, Silvio Porcu, Angelo Cucca, Andrea Melis, e ancora, di Gabriella Greco, Tamara Collu e Maddalena Calia, cui è seguita la relazione introduttiva di Ada Lai, e quella specifica di Barbara Congiu.





Sono intervenute inoltre tutte le responsabili provenienti dai territori sardi, Roberta Carta, Anna Lai, Maria Rosaria Chessa, Elisabetta Piroddi, Lina Bardino, Roberta Sulis, Simona Demurtas, Roberta Recchia, Rita Ragatzu, Laila Di Naro, Gianna Pina Chessa, Laura Petronio, Antonella Tuberosa, grandi professioniste e grandi donne azzurre.

La nota prosegue ancora nei ringraziamenti : " Ad Alessandro Serra e alle responsabili azzurre Carla Fontana, Miriam Porru, Monica Congiu, e a Tonino Pisano, per l'aiuto prezioso". L'appuntamento è per i prossimi incontri, con una visione di merito per ciascuno dei territori.