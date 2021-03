Alghero: nasce La Buona Destra - Gabriele Sari: "Contro quella di Salvini e Meloni"

Ventuno anni non ancora compiuti ma già con la voglia di cambiare qualcosa. Studente di giurisprudenza a Sassari, Gabriele Sari insieme ad un gruppo di amici, ha deciso di provarci, di entrare in quel mondo effervescente della politica locale con un nuovo partito: la Buona Destra. Un progetto politico che ha cominciato ad apparire anche a livello nazionale e che sembra destinato ad accogliere consensi, le novità infatti piacciono soprattutto ai giovani.





1. Un nuovo movimento quindi, quali sono i vostri obiettivi?





“La Buona Destra nasce da un’idea di Filippo Rossi e pian piano si sta radicando su tutto il territorio nazionale, anche dove è stato costituito ufficialmente il Comitato cittadino. Questo, mi rendo conto, - ammette Gabriele Sari - è un progetto politico ambizioso perché si offre come casa per tutti coloro che non si riconoscono più nella classe politica odierna, soprattutto nell’attuale destra italiana.





L’aggettivo “buona” non è casuale: la Buona Destra nasce per distinguersi totalmente dalla destra sovranista di Salvini e Meloni. Siamo liberali, europeisti e crediamo che il processo di integrazione europea tra popoli e Stati sia imprescindibile, soprattutto in questo momento storico, nel quale l’unione deve rappresentare una forza e non un ostacolo. La Buona Destra vuole essere la cura all’anomalia tutta italiana dell’assenza di una destra moderata come invece esiste in tutti gli altri paesi europei”.

2. Un giovane oggi perché dovrebbe interessarsi alla politica? Si sa che i più giovani spesso sono restii ad occuparsene. Che cosa ti ha fatto appassionare?

"È vero, io sono giovane, troppo giovane secondo alcuni, per potermi cimentare in avventure politiche. Ma sono fermamente convinto che la politica sia compito di tutti, e specialmente di noi giovani. Noi siamo oggi la classe dirigente di domani, e se non siamo noi a interessarci delle questioni che ci riguardano così da vicino, delle scelte che influiscono quotidianamente sul nostro modo di vivere, chi lo farà per noi? Nessuno.

Dobbiamo smettere di credere che le cose di tutti siano di nessuno, perché questo ha portato al quasi totale disinteresse della mia generazione ad un tema così delicato come quello della politica. La Buona Destra nasce anche per questo, per offrire una possibilità di cambiamento che coinvolga anche e soprattutto le nuove generazioni, da troppo tempo estranee al dibattito politico".

3. Come sei venuto a conoscenza di questo nuovo partito politico?

"Ho conosciuto Filippo e la Buona Destra tramite facebook e in generale i social network durante la quarantena di marzo. I social sono, ad oggi, il terreno sul quale ci stiamo quotidianamente evolvendo e grazie al quale riusciamo a raggiungere tantissimi nuovi simpatizzanti ogni giorno.

Si pensi che ad oggi la Buona Destra, nata meno di un anno fa conta circa cento comitati sparsi su tutto il territorio nazionale, nonostante le incredibili difficoltà dovute alla pandemia in corso, che ci impedisce di organizzare eventi e accrescere quindi la nostra visibilità. Siamo pronti ad affacciarci sulla scena politica non soltanto come partito emergente, ma come vera e propria alternativa politica al sovranismo dell’odierna destra italiana”.

4. Ora che il comitato è costituito quali saranno i prossimi passi da compiere?

“Il comitato di Alghero si è costituito e si compone già di un gruppo di persone che lavora quotidianamente sul territorio. Il nostro obiettivo nel prossimi mesi, pandemia permettendo, è quello accrescere la visibilità del nostro movimento in tutta la città, consci del fatto di riuscire a coinvolgere quanti più cittadini possibili, interessati a partecipare al cambiamento che la buona destra propone per il Paese.”