Giampiero Mughini su Socialisti e comunisti in Italia

L'appuntamento è per, venerdì 12 marzo a partire dalle 18.30, e inaugurerà la serie di eventi culturali online della Scuola Politica "Libertà di pensiero" con una lezione gratuita sulla piattaforma Zoom dal titolo “Socialisti e comunisti in Italia".

Gli eventi di Scuola Politica, promossi dal Partito dei sardi in collaborazione con l’Associazione È-Vento di Sardegna e la piattaforma online di e-learning WAUniversity, puntano a divulgare importanti contenuti della cultura politica europea attraverso la voce di protagonisti e testimoni dell’attuale società, in modo da fornire non la rivisitazione storica delle dottrine ma la loro sopravvivenza e vitalità nel contesto contemporaneo attraverso l’esperienza di soggetti politicamente attivi e autorevoli.

La Scuola si svolgerà attraverso cicli di incontri con protagonisti della vita culturale, politica e istituzionale sarda, italiana e europea, in modo da tradurre l’esperienza già maturata in sapere diffuso. Uno spazio specifico sarà dedicato ai corsi di formazione sugli strumenti della politica nell’età digitale: si inizierà con un corso di base per l’utilizzo delle piattaforme Zoom e Google Meet.

Il tema della lezione La distinzione tra il pensiero socialista e il pensiero comunista nella storia non è oggi conosciuta quanto lo era invece fino a qualche decennio fa. Durante l’ultima crisi di governo e la formazione del governo Draghi queste due concezioni si sono scontrate sotto mentite spoglie, andando nuovamente a impattare con il pensiero liberale e con quello dell’estrema destra erede dell’esperienza fascista. Non a caso tutti i commentatori politici hanno riesumato termini come “liberal-socialista”, “liberal-democratico”, ”socialista riformista”, “post-comunista” e “post-fascista” a dimostrazione che anche l’attualità utilizza, per dar conto di sé, categorie molto antiche non interamente comprese nella loro profondità.

L’autore Giampiero Mughini nasce a Catania il 16 aprile 1941 da padre toscano e madre siciliana. Conseguita la laurea in Letteratura francese decide di intraprendere la carriera di giornalista. Nel 1970 si trasferisce a Roma dove inizia a plasmare il suo destino professionale. Sull’argomento ha scritto:

• Il revisionismo socialista. Antologia di testi, 1955-1962, a cura di, Mondoperaio, Roma, 1975.

• Il piccolo sinistrese illustrato, con Paolo Flores d’Arcais, SugarCo, Milano, 1977.

• Compagni, addio. Lettera aperta alla sinistra, Mondadori, Milano, 1987,

• Gli anni della peggio gioventù. L’omicidio Calabresi e la tragedia di una generazione, Milano, Mondadori, Milano, 2009.

Modalità di iscrizione e partecipazione La lezione è gratuita.

Per iscriversi alla lezione occorre:

1) accedere al sito www.scuolapolitica.eu

2) cliccare sul tasto Iscriviti collocato nel riquadro a sinistra, sotto la foto del relatore

3) compilare il modulo con email, cognome e nome

4) collegarsi al link ricevuto via mail

La durata complessiva dell'evento è fissata in un'ora e quindici minuti: 45 minuti saranno dedicati interamente alla lezione, durante la quale i microfoni saranno silenziati.

Seguirà una sessione di Q/A di massimo 30 minuti: chi intenderà formulare delle domande potrà scriverle nella chat. Il relatore risponderà concluso il suo primo intervento.













