Progressisti in consiglio: vaccinazioni confuse

«Continuiamo a sottolineare come in questa fase delicatissima sia necessaria la massima trasparenza», spiega il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus, «e per questo abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione Sanità dell'assessore, dei commissari Ats e dei commissari Asl. Il presidente della commissione e il presidente del Consiglio regionale si sono detti d'accordo con questa richiesta». «Mentre la campagna vaccinale per gli over 80 è segnata da lentezze e modalità incomprensibili», continua Agus, «assistiamo a arbitrii inaccettabili.





Serve la massima trasparenza perché, senza spiegazioni chiare e univoche sull'ordine di priorità con cui i vaccini devono essere effettuate, si sta diffondendo l'idea che il vaccino non sia un diritto ma piuttosto una gentile elargizione o un favore personale grazie al quale si possono saltare le file. In tutto questo, il presidente della Regione sostiene di riuscire a vaccinare tutti i sardi in 45 giorni: l'ennesimo annuncio buono per la propaganda. Servono invece fatti concreti».

Mentre la Sardegna scivola all'ultimo posto in Italia per dosi somministrate, la campagna vaccinale nell'isola è caratterizzata da confusione, comunicazioni scarse e contraddittorie, priorità scritte e non rispettate, intere categorie di destinatari dimenticate e altre che iniziano a usufruire delle prime inoculazioni senza un ordine preciso.