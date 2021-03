"Marzo Donna": le "azzurre" della Sardegna in assemblea a Oristano

Seguiranno, dopo i saluti dei politici presenti, l’intervento di Alessandra Zedda, vice presidente della Giunta reg. sarda e Assessore regionale al lavoro, nonche’ rappresentante istituzionale di Azzurro donna Sardegna F.I.; e gli interventi delle Rappresentanti territoriali e dei Dipartimenti tematici, in particolare quello di Barbara Congiu, vice Presidente della Commissione regionale Pari opportunita’ e Responsabile del Dipartimento Pari opportunita’ di Azzurro donna Sardegna Forza italia.

La riunione, dal titolo “Donne azzurre di Sardegna” si terrà in presenza, in modalità Covid (distanziamento, mascherine, posti contingentati, brevità di interventi), e vedrà la partecipazione delle rappresentanti dei territori sardi e dei dipartimenti tematici di Azzurro donna Sardegna Forza Italia, nonchè la presenza dei maggiori Politici e Dirigenti sardi di Forza Italia. Dopo il benvenuto della coordinatrice provinciale A.D. di Oristano, Gabriella Greco, i lavori saranno aperti dalla coordinatrice nazionale di Azzurro donna, Catia Polidori (in collegamento telefonico), dal Coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci e dalla coordinatrice regionale di Azzurro donna Sardegna Forza Italia Ada Lai, che modererà i lavori.