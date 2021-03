Sassari: una mozione di Sardegna Civica per gli stomizzati

Un dato importante quello degli stomizzati in Sardegna, ovvero 2500, di cui circa 800 nel sassarese, e circa 80.000 in tutto il territorio nazionale. Numeri che fanno riflettere attentamente e che, come detto dal Presidente A.I.Stom., ci spingono a riflettere attentamente sulle iniziative da porre in campo per consentire agli stomizzati di poter affrontare il loro percorso con più serenità.





La nostra proposta – prosegue Rizzu – chiede l’impegno del Sindaco di Sassari affinché vengano allestiti i servizi igienici pubblici presenti per la città e quelli ubicati nel punto città di Corte Santa Maria, dove vi è il maggior afflusso di utenti, affinché i portatori di stomia possano condurre la propria vita come tutti gli altri e abbiamo servizi tali che consentano agli stessi di poter sostituire la propria stomia senza dover tornare a casa, ma soprattutto per ridurre il peso psicologico con cui sono costretti a vivere.





Lo studio dell’incidenza sempre più alta di cancri all’apparato gastroenterico, del colon e urinario fa comprendere come il numero degli stomizzati è in costante crescita in tutto il Paese. Sento di ringraziare – conclude Rizzu – l’Amministratore Fois per aver assunto l’impegno di inoltrare una lettera a tutti i Sindaci dei comuni afferenti alla Provincia di Sassari affinché rivolgano la loro attenzione a questo importante problematica, sensibilizzandoli ad adottare ogni tipo di azione volta a migliorare la vita dei pazienti. Inoltre ringrazia il vice presidente della Sarda Stomizzati, la stomaterapista Maria Teresa Deledda e il Presidente nazionale AIStom per averci aiutati ad elaborare, in questi ultimi mesi, una proposta concreta e facilmente realizzabile.

"Una occasione – scrive Massimo Rizzu, capogruppo di Sardegna Civica – nella quale abbiamo potuto discutere delle problematiche dei portatori di stomie, raccogliendo anche l’attenzione dell’Amm.re Straodinario, Pietrino Fois, e attraverso la quale abbiamo potuto illustrare i contenuti della mozione che abbiamo depositato e che discuteremo in Consiglio comunale nelle prossime settimane."