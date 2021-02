Alghero: Cappellacci chiede un incontro a Conoci - "Per condividere le priorità da portare avanti insieme"

Cappellacci scrive a Mario Conoci, sindaco di Alghero, e gli chiede un incontro per poter svolgere una azione di collaborazione attiva nella sede istituzionale dove è stato eletto, il Parlamento.La richiesta è ufficiale. "Ci sono numerose istanze territoriali che necessitano di essere portate avanti a livello politico nazionale - afferma in una nota inviata al primo cittadino algherese - e vorrei essere strumento per sostenerle, per fornire un ulteriore megafono a supporto delle esigenze che tu hai rappresentato".





Il coordinatore azzurro fornisce poi una motivazione anche di tipo politico. "Come è noto - afferma -in questa fase difficile per il Paese, guidato da un Governo di Unità nazionale, è possibile utilizzare nel modo più proficuo il collegamento diretto con i ministri che si occupano di pubblica amministrazione, del Sud, delle autonomie .Riferimenti istituzionali che più interessano la vita delle nostre amministrazioni locali".





Una collaborazione attiva, svolta "a domicilio" che Cappellacci ritiene: "Non solo il modo migliore di esercitare il mio ruolo di deputato, ma anche l'unico per programmare risultati di una certa efficacia". Quindi la richiesta di incontro: "Vorrei che lavorassimo gomito a gomito - conclude il parlamentare - e quindi ti chiedo di vederci il prima possibile nella tua casa comunale per condividere la priorità da portare avanti insieme".

La domanda e l'offerta si incontrano. Anche in politica. C'è voluta la pandemia, l'isolamento,la crisi economica più dura dal dopo guerra perchè la politica capisse, a livelli superiori, che la conoscenza dei problemi del territorio è l'unico mezzo per fare bene il proprio lavoro di parlamentare. E' il caso di Ugo Cappellacci, che oltre a essere un deputato della Repubblica è anche il coordinatore regionale di Forza Italia.